Выставка посвящена 260-летию рода известного графского рода.

На выставке в Богородицком дворце большинство экспонатов представлено впервые. Среди них: предметы декоративно-прикладного искусства, фотографии представителей рода, личные документы и др.

Помимо Эрмитажа, экспонаты предоставили Рыбинский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (Ярославская область), Калужский объединенный музей-заповедник, Воронежский областной художественный музей им. И.Н. Крамского, Тульский музей изобразительных искусств, Тульский областной краеведческий музей, Богородицкий дворец-музей. Здесь же показаны предметы из частных собраний.

Выставка продлится до 26 июня.

"Богородицк стал одним из ярких культурных центров малых городов Тульской области. Благоустроен дворец и его территория, воссозданы набережная, городской парк и пруды. Созданы все условия для организации культурных событий любого формата и уровня. В рамках программы "Музейное лето" в дворцово-парковом ансамбле пройдут выставки и концертно-театральные мероприятия", — рассказала министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.

Род Бобринских ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.

В музейный ансамбль входит дворец с 13 экспозиционными залами площадью около 800 кв. метров, 53 га парка и въездная башня. В 1941 году дворец был практически полностью разрушен. В 1960-х годах было принято решение о возрождении усадьбы. В 1988 году Богородицкий дворец-музей открылся для посетителей. Фонды дворца-музея насчитывают почти 15 тыс. экспонатов. Музей принимает в год более 65 тыс. посетителей.

Богородицкий дворец-музей с парком включены в федеральный туристский маршрут "Русские усадьбы".