"По решению правительства РФ выходной с субботы 1 января 2022 года перенесен на вторник 3 мая, а выходной с воскресенья 2 января 2022 года на вторник 10 мая. Таким образом, при пятидневной рабочей неделе выходные продлятся с 30 апреля по 3 мая включительно, а также с 7 по 10 мая включительно", — говорится в сообщении.

В Роструде напомнили, что "нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения заработной платы работникам, получающим оклад".

"Работникам, которым оклад не установлен, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к работе, выплачивается дополнительное вознаграждение, размер которого устанавливается коллективным договором, соглашениями или локальным нормативным актом ", — информирует пресс-служба.