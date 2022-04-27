"Сегодня мы переводим визовую политику ЕС в эпоху цифровых технологий. Поскольку некоторые государства-члены уже переходят на цифровые технологии, жизненно важно, чтобы Шенгенская зона продвигалась вперед как единое целое. Мы предлагаем полностью цифровое заявление на получение визы, чтобы помочь путешественникам и государствам-членам обеспечить более комфортный и безопасный процесс подачи заявления", — сказал зампред ЕК Маргаритис Схинас, представляя эту инициативу на пресс-конференции в Брюсселе.

Член ЕК по внутренним делам Ильва Йохансон заявила, что половина тех, кто приезжает в ЕС с шенгенской визой, считают получение визы обременительным, одной трети приходится преодолевать большие расстояния, чтобы получить эту визу.

"Настало время, чтобы ЕС предоставил быструю, безопасную веб-платформу для подачи заявлений на получение визы в ЕС для граждан 102 стран, которым требуется краткосрочная виза для поездки в ЕС", — сказала она.

В новом европейском пакте о миграции и убежище поставлена цель полностью перевести в цифровой формат визовые процедуры к 2025 году, сообщается в коммюнике Еврокомиссии. В Брюсселе эту инициативу расценивают как "возможность эффективно улучшить процесс подачи заявлений на получение визы за счет снижения затрат и нагрузки на государства-члены, а также заявителей, повышая при этом безопасность Шенгенской зоны".

В Еврокомиссии указывают на то, что "в нынешнюю цифровую эпоху подача заявления на получение визы по-прежнему является длительным и в значительной степени бумажным процессом", связанным с обременительными поездками и расходами заявителей.

Отмечается также, что несколько государств-членов ЕС предприняли шаги по переводу заявлений на получение визы в онлайн-режиме, но существуют различия в степени, в которой они это сделали. Лишь немногие предлагают возможность оплаты онлайн. Эти процедуры также создавали проблемы во время пандемии COVID-19, когда заявители больше не могли свободно обращаться в консульства для подачи заявления на получение визы.

Цифровизация визового процесса, считают в Еврокомиссии, также снизит риски безопасности, связанные с визовыми стикерами в паспортах, которые по-прежнему могут быть подвержены фальсификации, мошенничеству и краже.

Выдвинутое ЕК предложение, подчеркивают в ЕК, также соответствует общему подходу ЕС к поощрению цифровизации государственных услуг.

"Благодаря цифровизации подача заявления на получение шенгенской визы станет проще, а сама виза станет более безопасной", — говорится в сообщении Еврокомиссии.