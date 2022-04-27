"В комментариях нас часто спрашивали, почему в Крым не ходят вагоны премиального класса обслуживания. Проблема встала особенно остро после закрытия аэропорта Симферополь. Авиапассажиры, которые пользовались услугами бизнес-класса, просили нас добавить вагоны класса "люкс", — отмечает компания.

Вагоны "люкс" отправятся из Москвы 28 и 30 апреля, а также 1, 3, 4, 7, 9, 15, 18 мая, из Симферополя — 29 апреля, 1, 2, 4, 5, 7, 16 мая.

"При наличии устойчивого спроса будет рассмотрен вопрос о курсировании вагонов на весь летний сезон", — отмечает ГСЭ.

В каждом купе люкс-вагона две полки: нижний диван и верхнее место, санузел с туалетом, раковиной и душем. В стоимость проезда входит питание.

Россия 24 февраля 2022 года начала специальную военную операцию на Украине. Росавиация 23 апреля в десятый раз продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов на юге и в центральной части страны, в этот раз — до 1 мая. Речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

ГСЭ с 25 февраля назначил дополнительный поезд N195/196 сообщением Москва — Симферополь, он будет курсировать до лета.

По оценкам туроператоров, из-за продолжающегося закрытия крымского аэропорта регион недосчитался на майские праздники от 30% до 50% туристов.