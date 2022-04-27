"Туристский поток на Ставрополье с начала года, включая апрель, составил более 308 тыс. человек, и по итогам 2022 года может выйти совершенно на новый уровень", — сказал представитель министерства.

По его словам, ожидается, что в этом году количество туристов, посетивших Ставропольский край, превысит показатель 2019 года, в том числе "за счет уникальных программ лечения и реабилитации после COVID-19, которые были специально разработаны в санаториях края с индивидуальным подходом к каждому отдыхающему".

"Ставропольский край традиционно является одним из наиболее популярных направлений для россиян при выборе мест отдыха. Ставрополье входит в топ разных систем бронирования и туристских рейтингов, данная тенденция сохраняется и по состоянию на сегодняшний день", — подчеркнул собеседник агентства.

Также он уточнил, что Ставрополье продолжает сохранять лидирующие позиции на рынке санаторно-курортных и оздоровительных услуг страны и является одним из наиболее востребованных курортных регионов.

"Санатории Кавминвод обеспечивают все необходимые условия безопасности для пребывания туристов и сохраняют высокое качество отдыха, которым так славится наш регион", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в регионе в настоящее время работают 124 санатория, 500 гостиниц и других средств размещения, в которых единовременно могут отдохнуть более 50 тыс. человек.

По итогам 2021 года турпоток в край приблизился к показателям доковидного 2019 года, составив 1 млн 340 тыс. человек. В 2019 году на Ставрополье отдохнули 1 млн 611 тыс. человек, а в 2020 году — 570 тыс. человек.