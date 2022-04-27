"Круизный лайнер будет сдан в ближайшее время. Ходовые испытания, я думаю, закончим до конца июля. Дальше все будет зависеть от заказчика. Если он только не захочет ходить зимой по Каспийскому маршруту, то это судно ему нужно уже в навигацию 2023 года", — заявил Рахманов журналистам в среду в Калининграде.

Как сообщалось, четырехпалубный круизный теплоход проекта PV300VD строится по заказу "Московского речного пароходства" (МРП, входит в холдинг AEON) и будет эксплуатироваться под маркой круизной компании "Мостурфлот". Разработчик проекта — "Морское инженерное бюро".

PV300VD спроектирован как "плавучая гостиница" с устройством полноценных балконов/террас, носовым обзорным салоном, "солнечной" палубой из двух частей. Пассажировместимость теплохода составляет 310 человек, для которых предназначено 155 кают различных классов.

Судно имеет габаритную длину 141,14 м, ширину 16,82 м, высоту борта 5,5 м, наибольшую осадку 3,2 м. Экипаж и обслуживающий персонал составляет 90 человек, автономность по топливу — 15 суток, по прочим видам запасов — 10 суток.

Ранее сообщалось, что планируемая дата передачи заказчику этого судна — май 2022 года.

Первоначально планировалось, что МРП получит судно в апреле 2019 года, но сроки неоднократно срывались из-за решения по смене судового оборудования, повлекшего необходимость перепроектирования, а также ряда технических проблем, возникших на верфи. В 2019 году стороны заключили дополнительное соглашение, по которому цена контракта увеличилась до 4,2 млрд рублей. Судно было спущено на воду для достройки в конце мая 2019 года.

Предполагается, что "Петр Великий" будет перевозить пассажиров на водных путях европейской части России с возможностью выхода в Черное, Азовское и Каспийское моря.