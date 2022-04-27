"С учетом снижения заболеваемости приняли решение отменить режим повышенной готовности с 1 мая. А значит перестают действовать ограничения: на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек; по заполняемости кинотеатров, театров, концертных и зрительных залов; по времени работы кафе и ресторанов, предприятий общественного питания", — написал он в своем телеграм-канале.

При этом, по словам губернатора, в регионе продолжает действовать масочный режим.

Режим повышенной готовности в связи с распространением коронавируса был введен в Краснодарском крае с 13 марта 2020 года.