Новый "Валдай 45Р" будет использоваться для пассажирских перевозок в Волжском речном бассейне.

"В нашем регионе активно развиваются как пассажирские, так и туристические маршруты с использованием "Валдаев". Регион (Нижегородская область — ИФ) закупил четыре судна на подводных крыльях для использования как на внутригородских, так и на областных маршрутах. "Валдаи" возят пассажиров к Шуховской башне, в Городец и Макарьево", — цитирует пресс-служба гендиректора ЦКБ Сергея Итальянцева.

Пресс-служба также сообщила, что "Судоремонтно-судостроительная корпорация" ("ССК", Нижегородская область) спустила на воду универсальный землесос для дноуглубительных работ на Северной Двине, построенный по заказу ФКУ "Речводпуть".

Как сообщалось, "ЦКБ по СПК им. Р.Е Алексеева" до конца 2022 года планировало сдать "Государственной транспортной лизинговой компании" четыре "Валдая" для ООО "Петротранс".

"ССК" планирует в текущем году завершить строительство и сдать два земснаряда проекта N4395 — "Донской 701" и "Северодвинский 701" — для "Речводпути" в рамках госконтракта, заключенного с в 2020 году.