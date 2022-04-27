"Сегодня у нас очень важный день — открытие выставки Генриха Семирадского, выставки, над которой Третьяковская галерея работала последнее десятилетие. Экспозиция представляет не только творчество художника, но и творчество большой группы мастеров-представителей позднего русского академизма", — сообщила гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова перед открытие выставки.

Она отметила, что выставка стала открытием "важной, при этом малоизвестной страницы отечественного искусства, которое в этот момент было вписано в мировой европейский узел".

"Эта выставка поднимает очень важный вопрос — что для художника является более важным — эстетика, стремление выразить свое представление о прекрасном, а для Семирадского мотивацией стало обращение к жизни Древнего Рима м Древней Греции, хотя он известен и как автор достаточно большого количества полотен на религиозные сюжеты", — добавила она.

Всего на выставке будет представлено около 100 экспонатов, включая живопись, графику, скульптуру, фотографии, произведения декоративно-прикладного искусства из собрания 14 музейных коллекций, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Национальный художественный музей Белоруссии, Национальная галерея Армении, а также четыре частных собрания.

Проект является своеобразным продолжением выставки "Пленники красоты", проходившей в Третьяковской галерее в 2004-2005 годах. Экспозиция представляет ретроспективу произведений Семирадского, выстроенную по тематическому принципу, в сопровождении и сопоставлении с произведениями современников — живописцев его круга. Центральное место на выставке занимают произведения, связанные с Древней Грецией. В экспозицию вошли фрагменты античной скульптуры, а также античные вазы из собрания Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина.

Выставка будет открыта для посетителей до 3 июля.

Генрих Семирадский (1843-1902) — один из крупнейших мастеров европейского академизма, работавший в стиле неогрек.