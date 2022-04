Управление двумя отелями в Екатеринбурге будет передано российским сотрудникам ООО.

"В случае Екатеринбурга речь не идет ни об остановке работы гостиниц, ни о смене бренда — международная компания приостанавливает только операционное управление. Действующие соглашения между партнерами также не расторгаются, принятое решение имеет временный характер и может быть изменено вместе с изменением обстоятельств", — уточняется в сообщении.

В "Хотел девелопмент компани" рассчитывают, что решение не повлияет на уровень сервиса, так как сотрудники и руководство отеля продолжат ориентироваться на международные стандарты гостеприимства.

Сеть Hyatt в марте объявила о приостановке деятельности по развитию и любых новых инвестиций в России, где у компании было 6 отелей. Позже, в середине апреля, оператор заявил, что на фоне военной операции РФ на Украине Hyatt "продолжает оценивать существующие соглашения со сторонними организациями, владеющими отелями Hyatt в России". Hyatt надеется на скорейшую нормализацию ситуации и соблюдает санкционный режим, говорится в сообщении. При этом сеть прекратила отношения с московским отелем Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и с 15 апреля перестала управлять одной из крупнейших гостиниц Сочи — Hyatt Regency Sochi.

Hyatt Regency Sochi с 15 апреля сменила название на Grand Karat Sochi.

Газета Financial Times на текущей неделе сообщила, что крупнейшие международные гостиничные группы снова оказались под давлением с целью разорвать операционные контракты в России после того, как Best Western и Hyatt первыми расторгли сделки с российскими владельцами отелей. Украинская ассоциация отелей и курортов обрушилась с критикой на международные гостиничные компании за то, что они не заняли "этическую позицию", как Best Western, которая в этом месяце удалила со своего сайта шесть российских отелей, предварительно направив своим партнерам письмо об уходе из России.

Гостиничные группы медленнее, чем другие компании потребительского сектора бойкотируют Россию или сокращают свои операции с РФ на фоне событий на Украине, добавляет издание.

В Екатеринбурге первый гостиничный комплекс Hyatt был открыт в 2009 году. Его владельцем является "Уральская горно-металлургическая компания" (УГМК). Второй отель был открыт в 2021 году, инвестором проекта также выступила УГМК.

УГМК, согласно данным ЕГРЮЛ, владеет почти 96% долей ООО "Хотел девелопмент компани".