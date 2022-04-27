"Я очень надеюсь, что мы прямо после майских праздников анонсируем запуск следующего окна подачи заявок на процентную ставку льготную. В этом году оно будет одно, и мы ждем всех инвесторов, кто заинтересован. Мы продолжаем субсидировать размер ключевой ставки, что сейчас, как никогда, актуально. Редкий инвестор строит полностью проект на собственном финансировании, большая часть ищет заемное. Крупные проекты тем более очень чувствительны к размеру процентной ставки", — сказала она, выступая в Москве на форуме "Туринвест".

Лысенкова напомнила, что в прошлом году в рамках программы были отобраны 38 проектов, и сообщила, что сейчас в аккредитованных банках проходят проверку большое количество проектов, претендующих на льготное финансирование.

"Поэтому мы всем заинтересованным инвесторам настоятельно рекомендуем связаться со своими банками, удовлетворить все требования в части кредитного портфеля, проверки всех документов, чтобы банки смогли ваши проекты представить в том самом реестре от себя к нам", — добавила Лысенкова.

Перечень банков-партнеров программы опубликован на сайте Ростуризма. "Если вашего банка нет в списке, то он может обратиться к нам, мы его рассмотрим и в случае соответствия всем требованиям мы его аккредитуем. Никакого ограничения в этом формате нет", — добавила представитель ведомства. Сейчас в программе участвуют 20 банков.

Она напомнила, что для малых проектов адаптирована программа МСП-кредитования, в рамках которой есть отдельная поддержка объектов гостинично-туристической отрасли.

"Для таких проектов в прошлом году была снижена ставка госгарантий. Банки, которые работают с МСП – а их огромное количество по всей территории страны – ждут обращений", — подчеркнула замглавы Ростуризма.

Она также рассказала, что Ростуризм завершил сбор заявок от регионов на предоставление грантов для туристических проектов.

"Уже в ближайший месяц будут подведены итоги, и каждый субъект будет понимать, сколько денег он выдает и на какие нужды. У нас три типа грантов: один связан с поддержкой развития туризма – это маршруты, точки притяжения, инфраструктура безопасного туризма. Второй – это кемпинги, глэмпинги, легкие конструкции", — пояснила представитель Ростуризма.

Третий тип грантов, по ее словам, связан с национальными туристскими маршрутами, пляжами и общественно-туристической инфраструктурой, которая может быть создана на территории страны уже в 2022 году.

"В этом же году летом пройдет такой же конкурс на деньги 2023 года, чтобы мы немножко обогнали периоды реализации, и инвесторы смогли приступить к реализации своих проектов в идентичных грантовых мерах уже с начала года, а не с середины, как получается в этом году ввиду бизнес-процессов", — подчеркнула она.

Правительство РФ в 2021 году начало реализацию программы льготного кредитования строительства объектов туристической инфраструктуры. Ее цель – увеличить количество качественных отелей круглогодичного формата во всех регионах России. Кредиты можно получить под 3-5% годовых на 15 лет. На реализацию программу до 2024 года в рамках национального проекта по туризму выделено почти 19 млрд рублей.