"Паровоз ЭР 791-94, выпущенный в 1951 году, вновь выходит на туристические маршруты. Недавно он прибыл на пароме из Санкт-Петербурга после длительного ремонта, который потребовался после интенсивной работы в Калининграде в прошлом году, когда были организованы туристические поездки на ретро-паровозе", — отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, в свой первый рейс в этом году паровоз выйдет 6 мая в рамках мероприятий, посвященных Дню Победы. В частности, калининградские железнодорожники и члены их семей отправятся на поезде с паровой тягой с Южного вокзала до станции Голубево, где почтят память погибших в годы Великой Отечественной войны и возложат цветы к братской могиле.

"Туристические поездки на паровозе возобновятся с 9 мая в рамках программы "Дорогой первых переселенцев", которая пользовалась популярностью у жителей области и гостей региона в прошлый сезон. Маршрут поезда пройдет через Полесск и Советск. Перед отправлением с Южного вокзала туристы смогут посетить музейную площадку Центра по сохранению исторического наследия КЖД и увидеть раритетные экспонаты, в том числе вагоны и локомотивы 19-20 веков", — отметил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что проект использования ретро-паровоза реализуется в рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между региональным Минтуризма и компанией "РЖД Тур". Основная цель сотрудничества — развитие туристического потенциала области на основе уникальных железнодорожных туров и ретро-движения.

В Калининград был специально доставлен паровоз ЭР 791-94, год выпуска 1951 года. Это представитель серии выносливых локомотивов, которые в годы Великой Отечественной войны работали на прифронтовых и фронтовых линиях, а после Победы выполняли грузопассажирские перевозки вплоть до 1986 года.