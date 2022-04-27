"В настоящее время прорабатываются визовые вопросы, а также изучаются маршрутные программы авиаперевозок. Иордания готова предложить туристам из России пляжные, оздоровительные, паломнические туры. Туристические маршруты в Иорданию могут стартовать для свердловчан в сентябре", — говорится в сообщении.

В свою очередь Свердловская область готова предложить жителям Иордании исторические, событийные и рекреационные направления.

Сотрудничество в сфере туризма обсуждали в среду в Екатеринбурге заместитель губернатор Свердловской области Василий Козлов и посол Иордании в РФ Халид Абдулла Краием Шавабка.

"Мы знаем, что в Иордании большое количество исторических и лечебных мест, которые вызывают большой интерес. Иордания также является одним из популярных направлений для паломников, мечтающих посетить библейские места",- приводятся в пресс-релизе слова Козлова.

Он отметил, что за последние несколько лет наблюдается рост потока иорданских туристов в Россию, однако в основном он приходится на Москву и Санкт-Петербург.

"Хотя на Урале можно найти очень много интересных мест. Есть и соответствующая инфраструктура", — подчеркнул замгубернатора.

Со своей стороны посол обратил внимание на то, что в сотрудничестве двух стран туризм является важным направлением работы.

По данным президента Уральской ассоциации туризма Михаила Мальцева, маршруты в Иорданию для свердловских туристов могут стартовать в сентябре и продлиться до марта. В будущем направление может стать круглогодичным.

Уточняется, что иорданский посол принимает участие в XII Евразийском экономическом форуме молодежи.

Открытие форума состоялось в Екатеринбурге в минувший вторник. Организатором выступает Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ, Екатеринбург).

На площадках УрГЭУ и МВЦ "Екатеринбург-Экспо" пройдут мероприятия в онлайн и офлайн-форматах, в том числе конгрессы, выставки, открытые лекции, пленарное заседание. В программе также встречи послов и консулов со студентами, фестиваль культур.