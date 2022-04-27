"Туризм – это особая отрасль, которая призвана объединять страны и людей, помогать взаимопониманию между народами. Поэтому, конечно же, ситуация, которая сложилась внутри UNWTO, вызывает огромное сожаление. Но вместе с тем, несмотря ни на что, Россия остается на международной туристической арене. Мы открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами", — сказала она.

Догузова напомнила, что Ростуризм находится на оперативной, постоянной связи с коллегами из стран, куда предпочитают ездить на отдых россияне, и совместно решает возникающие проблемы.

"Мы также продолжим активно развивать как внутренний, так и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран", — подчеркнула глава Ростуризма.

UNWTO в среду объявила о решении России выйти из состава организации. В этот день в Мадриде проходит внеочередная сессия Генеральной ассамблеи, на которой должна было обсуждаться приостановка членства РФ по требованию Колумбии, Гватемалы, Литвы, Польши, Словении и Украины.