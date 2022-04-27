"SkyTeam и "Аэрофлот" договорились временно приостановить членство авиакомпании в альянсе. Мы работаем над тем, чтобы ограничить воздействие на клиентов, и будем информировать тех, кого коснутся любые изменения в льготах и услугах SkyTeam", — говорится в заявлении альянса.

В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что компания продолжит использовать товарные знаки, продукты и сервисы SkyTeam, однако в части привилегий альянса для пассажиров "могут действовать некоторые ограничения".

SkyTeam объединяет 19 авиакомпаний из разных стран мира, работающих вместе в рамках обширной глобальной сети, говорится на сайте альянса. В него входят в том числе Air France, Korean Air, американская Delta.

После начала военной операции РФ на Украине авиавласти Евросоюза, Великобритании, Канады и США закрыли свое небо для российских перевозчиков.