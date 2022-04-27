"Для меня одна из главных задач — увеличение товарооборота и турпотока между нашими странами, но нам важно, чтобы у нас был взаимный туризм. Сегодня мы обсуждаем с Россией возможность облегчения визовых вопросов, возобновления силами нашей компании прямого и транзитного авиасообщений", — приводит слова посла департамент информационной политики Свердловской области.

Сотрудничество двух стран обсуждалось в среду в ходе встречи замгубернатора Свердловской области Василия Козлова с иорданским дипломатом.

"Мы привыкли говорить о пляжном туризме, но мы развиваем и медицинские, и паломнические туры. Думаю, что и для наших граждан в России есть огромное количество туристических возможностей", — сказал Шавабка.

Как сообщалось, с 9 апреля Россия сняла связанные с коронавирусом ограничения на авиасообщение с более чем 50 странами, в том числе с Иорданией.