"Ввиду неблагоприятных погодных условий, устойчивого ледового покрова на водоемах начало работ паромных переправ "Сахюрта — остров Ольхон", "Казачья Бадарановка" в Нижнеудинском районе, "Алексеевск" в Киренском районе переносится с 1 мая на неопределенный срок", — говорится в сообщении дирекции.

Первая из названных паромных переправ через пролив Ольхонские ворота Байкала на 125-м километре автодороги Баяндай — Еланцы — Хужир связывает с материком самый большой и единственный обитаемый остров на озере Ольхон, который является популярным местом отдыха туристов в Иркутской области.

Паромная переправа "Казачья Бадарановка" через реку Уду расположена на 40-м километре автодороги Нижнеудинск — Боровинок — Чуна, "Алексеевск" через реку Лену — на 3-м километре подъезда к одноименному поселку.