"Прежде всего, закрытие аэропортов юга сказалось на популярности Крыма. Туристы, конечно, хотят там отдыхать, но железнодорожной перевозки, даже с учетом дополнительных поездов и вагонов, недостаточно. В связи с этим мы запускаем в июне автобусные туры на полуостров, чтобы доставить туристов, которые выбрали авиатуры. То же самое касается Анапы и Геленджика, где также закрыты аэропорты", — рассказала в среду глава пресс-службы туроператора "Интурист" Дарья Домостроева.

Она отметила, что автобусные туры стартуют из Москвы 1 июня. Выезд из столицы по средам и субботам. Выезд с курортов по пятницам и понедельникам. В пути 20-26 часов, в зависимости от маршрута.

В свою очередь, в Российском союзе туриндустрии (РСТ) порталу "Интерфакс-Туризм" сообщили, что туроператор "Мультитур" также предложит туристам в летнем сезоне автобусные туры в Крым и Анапу.

"Спрос на черноморские курорты с заездом летом высокий. При этом многие авиарейсы отменены, с Крымом вообще нет авиасообщения, а железнодорожных билетов уже не хватает", — пояснила пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина.

По ее словам, автобусные туры компании стартуют со 2 июня по маршрутам Москва – Анапа, Москва – Алушта и Москва – Судак. Отправление по четвергам и воскресеньям.

У "Интуриста" цены на недельные пакетные туры начинаются от 20 тыс. рублей, наиболее дешевое направление — Анапа. Стоимость путевки в Крым на автобусе с питанием и размещением в отеле 3* стартует от 25,2 тыс. рублей на двоих, в Геленджик – от 28,8 тыс. рублей.

Средняя цена проезда у "Мультитура" в одну сторону, например, до Анапы составляет 4 тыс. рублей, до Алушты – примерно 5 тыс. рублей. Туристы могут взять с собой бесплатно до 30 кг багажа.

Росавиация 24 апреля в десятый раз продлила ограничения на полеты в ряд аэропортов на юге страны, в этот раз до 1 мая. В частности, речь идет об аэропортах Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. По оценкам туроператоров, из-за продолжающегося закрытия аэропорта Симферополя Крым недосчитался на майские праздники от 30 до 50% туристов.