"Это будут туры на поездах на паровозной тяге. Очень хотелось запустить этот маршрут в мае, но в силу того, что есть определенные технические вопросы, которые необходимо решить как по самому паровозу, так и по инфраструктуре, обеспечивающей его работу, начало таких маршрутов предполагается в конце июня — июль месяц", — сказал Ахметшин на пресс-конференции в среду.

По его словам, планируется организовать работу двух маршрутов — Казань — Свияжск и Казань — Юдино.

"Маршрут Казань — Юдино уже разработан. Он включает в том числе посещение музея на станции Юдино и ряда предприятий, а также детской железной дороги", — отметил Ахметшин.

Он также сообщил, что в настоящее время снят с постамента и направлен на ремонт на завод пассажирский паровоз, который работал в 50-е годы.

"К концу года он должен пройти соответствующие виды капитального ремонта. И думаю, что в начале следующего года он появится на наших постоянных маршрутах", — сказал Ахметшин.