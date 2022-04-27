"Туры за рубеж из-за ограничения перевозки и скачка валют стали дороже процентов на 30, потому что сейчас доступных недорогих чартеров нет, туристам нужно летать на регулярных рейсах, и это негативно отражается на общей стоимости пакета", — сказала она на пресс-конференции.

В то же время размещение в российских отелях, по словам эксперта, подорожало в пределах инфляции.

"Если говорить о России, мы не заметили резкого подорожания в отелях. Плюс помогла акция кешбэка. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, цены повысились незначительно, максимум на процент инфляции или на 10-12%", — сказала Домостроева.

Она отметила, что по итогам бронирования отдыха на майские праздники средняя стоимость недельного тура на двоих в отель 3* в Сочи с перелетом и завтраками составила 52,6 тыс. рублей.

"В Турции средняя стоимость тура на двоих составила 160 тыс. рублей, что гораздо выше, чем было в прошлом году", — подчеркнула представитель "Интуриста".

Российские авиакомпании не могут в прежнем объеме выполнять рейсы за рубеж из-за угрозы ареста самолетов после введения санкций на авиаотрасль РФ Евросоюзом и США.