В среду мэр Москвы Сергей Собянин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетили площадку фестиваля "Пасхальный дар" на Тверской площади, где пообщались с гостями и поздравили горожан с праздником Воскресения Христова.

"Со светлым праздником Пасхи! В Москве с благословения патриарха мы вновь открываем пасхальный фестиваль, который проходит в Москве уже в седьмой раз, на два года мы прерывались. Сегодня пандемия отступила, и мы снова открылись на площадках. Организованы представления, концерты, мастер-классы и очень много благотворительных фондов, которые участвуют в этом мероприятии, вообще сам фестиваль носит благотворительную тему, шестьдесят фондов участвуют здесь", — сказал Собянин.

Мэр отметил, что москвичи с удовольствием покупают сувениры, участвуют в благотворительности, которая идёт на помощь людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. "Я думаю, что фестиваль понравится москвичам и гостям, хорошее духовное мероприятие", — добавил он.

"Наш фестиваль не заканчивается, 30 числа мы плавно переходим к фестивалю "Московская весна", фестиваль, посвящённый Дню Победы, мероприятиям, связанным с нашей историей, это военные песни, военная тематика, и, конечно, встречи по-настоящему весны в городе. Всех приглашаю", — заключил Собянин.

Как сообщается в материалах мэрии, каждый четвертый москвич хотя бы раз с своей жизни принимал участие в добровольческих или благотворительных программах. Более 600 тысяч горожан занимаются волонтёрской деятельностью.

Работы по комплексному обновлению фестивальной площадки на Тверской площади были завершены в 2021 году. Теперь она оформлена в европейском стиле.