"Анализ ситуации показал, что в качестве загородных стационарных работает только 5,5% летних лагерей различной формы собственности. В сравнении с прошлым веком, конечно, не вызывает оптимизма. Как вы знаете, не менее чем на 20% мы по численности отстаем по готовности фонда. В ремонте и реконструкции сегодня нуждается более 2 тыс. единиц инфраструктуры", — сказал Яцкин на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Он подчеркнул, что большая часть лагерного фонда построена в прошлом веке. Это означает изношенность инфраструктуры. Также лагеря не отвечают современным стандартам.

Яцкин добавил, что наблюдается дефицит новых мест отдыха и оздоровления.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин поручил сформировать программу модернизации объектов инфраструктуры оздоровления, реабилитации и отдыха детей, Он подчеркнул, что стоит задача обеспечить наполнение программы и ее реализации в короткие сроки.

По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, ведомство предложило создать 1 тыс. палаточных детских лагерей. Также планируется реконструкция 1,4 тыс. организаций отдыха детей и их оздоровления с применением быстровозводимых конструкций.