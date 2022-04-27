На странице аэропорта "Хибины" в соцсетях сообщается, что авиарейсы будут выполняться по вторникам и воскресеньям. Согласно онлайн-табло аэропорта, в настоящее время "Северсталь" летает в "Хибины" из "Шереметьево".

Кировск — моногород вблизи Апатитов. Градообразующее предприятие — Кировский филиал АО "Апатит". При этом Кировск — одно из ключевых мест притяжения в Мурманской области для туристов, которые увлекаются зимними видами спорта, походами, альпинизмом. Ключевыми горнолыжными комплексами Хибин являются "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит") и "Кукисвумчорр". Горнолыжный сезон в Хибинах считается самым продолжительным в России — около 200 дней.

Аэропорт "Хибины" расположен в 20 км от г. Апатиты, введен в 1994 году, но спустя два года закрылся. Возобновил работу в 2012 году.

По итогам 2021 года пассажиропоток аэропорта "Хибины" составил 133 тыс. человек, что почти вдвое больше показателей "допандемийного" 2019 года.

Регулярные рейсы из аэропорта "Хибины" выполняют авиакомпании "Северсталь", "Сибирь" (входит в группу S7), "Россия". География полетов включает в себя Санкт-Петербург, Москву, Череповец, в летний сезон — Сочи и Анапу. Преимущественно аэропорт обслуживает жителей южной части Кольского полуострова — Апатитов, Кировска, Ковдора, Полярных Зорь и Кандалакши, а также туристов горнолыжных комплексов Хибинских гор.