"Нет, это в любом случае не повлияет. Туристическая отрасль России, особенно по внутреннему туризму, продолжит свое развитие. Внешние направления для туризма также открыты. Дальше будет уже вопрос конкуренции между этими направлениями в плане качества, в плане цены", — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

У него также уточнили, обсуждалась ли тема выхода России из этой организации накануне на встрече президента РФ Владимира Путина и генсека ООН Антониу Гутерриша.

"По беседе с Гутерришем мы всю информацию, которую считали возможным, уже предоставили", — сказал пресс-секретарь.

Ранее в среду стало известно, что Россия объявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации ООН.