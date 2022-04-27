"В Ташкенте будет сформирован пакет услуг "на 1000 долларов", нацеленный на то, чтобы иностранные туристы оставались в городе не менее трех дней. Данный пакет будет включать в себя посещение аква- и тематических парков, гастрономических и торговых улиц, концертов, шоу и фестивалей, проводимых в столице Узбекистана", — говорится в сообщении пресс-службы президента Узбекистана в среду по итогам видеоселекторного совещания, посвященного мерам по расширению охвата туристическими услугами и развитию туристической инфраструктуры в республике.

Главными туристическими локациями в Узбекистане являются города Самарканд, Бухара, Ургенч, Хива. Как отмечалось в ходе совещания, Ташкент для туристов, как правило, является местом транзита, где иностранные гости не задерживаются более одного-двух дней. Новое предложение позволит туристам познакомиться с достопримечательностями столицы Узбекистана.

В начале марта между правительствами Узбекистана и РФ был подписан план из 20 мероприятий по созданию условий для роста турпотока между двумя странами. Так, планируется провести Год туризма России и Узбекистана, разработать и запустить трансграничный туристический маршрут "Великий Шелковый путь", создать специальные турпакеты по линии фестивального, гастрономического, винного, экстремального, зимнего и других видов туризма. Кроме того, запланирована организация ознакомительных туров для студентов из России и Узбекистана.

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2021 году страну посетили 190,5 тыс. туристов из РФ.