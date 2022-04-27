Партнеры-организаторы в настоящее время обсуждают периодичность и количество велотуров в этом летнем сезоне.

Участники однодневного велотура отправляются из Казани на электропоезде, в котором для них предусмотрены специально оборудованные вагоны, оставшиеся до музея-заповедника 14 км велотуристы преодолевают на своих транспортных средствах. В Свияжске экскурсанты могут посетить музей истории Свияжска, храм равноапостольных Константина и Елены и познакомиться с достопримечательностями Иоанно-Предтеченского монастыря, также предусмотрено свободное время для прогулок по музею-заповеднику.

Издание отмечает, что такие велотуры организуются уже в четвертый раз, при этом количество желающих принять в них участие растет. Если в прошлом году в электропоезде под велотур отводился в один вагон, то в этом году потребовалось два таких вагона для более чем сотни велотуристов. Впервые в поездке могут поучаствовать не только велосипедисты, но и те, кто предпочитает электросамокат.

Пригородная компания изучает также новые направления в развитии железнодорожного туризма.

"29 апреля 35 школьников отправятся в туристическую поездку в город Ижевск. В период пандемии работа на этом направлении была для нас сложной. Сейчас она возобновляется. Мы делаем акцент не только на групповых, но и на индивидуальных, семейных экскурсиях. Можно съездить семьей, например, на станцию Камаево. В этих местах находится Иске-Казан, старая Казань, таинственный опустевший средневековый город, о котором говорят татарские легенды. Рассматривается направление в Вятские Поляны с посещением местных музеев", — приводит издание слова начальника отдела по организации перевозок и обслуживанию пассажиров АО "Содружество" Николая Еремцова.