"Россия объявила о своем намерении выйти из состава UNWTO. Это потребует определенных процедур и займет год. Но приостановка членства вступает в силу немедленно", — говорится в сообщении.

UNWTO также сообщает, что в среду на внеочередной сессии Генеральной ассамблеи организации в Мадриде должно быть рассмотрено приостановление членства России в организации в связи со спецоперацией на Украине. Решение о проведении сессии было принято в начале марта после того, как Колумбия, Гватемала, Литва, Польша, Словения и Украина обратились в организацию с просьбой приостановить членство РФ.

Россия, свою очередь, направила письмо в организацию с просьбой отклонить предложение о проведении внеочередной сессии, так как ситуация на Украине не имеет отношения к туризму.

В материалах, подготовленных к Генассамблее, подчеркивается, что в соответствии со статьей 34 устава цель организации – промотировать и развивать туризм с целью роста экономики, международного взаимопонимания, мира, процветания и уважение к правам человека и базовым свободам.

"Если Генеральная ассамблея обнаружит, что один из членов организации придерживается политики, противоречащей уставу, она может по решению, принятому большинством в две трети участвующих в голосовании действительных, членов приостановить членство такой страны", — говорится в документе.

Россия вступила в UNWTO в 1975 году.