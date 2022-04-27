"На территории комплекса "Аквалоо" в одном из закрытых корпусов содержались собака с щенками, которая напала на девочку 2009 года рождения. Она погибла", — говорится в сообщении.

Отмечается, что девочка отдыхала в развлекательном комплексе с мамой.

"В настоящий момент на территории "Аквалоо" проводится совместная проверка Следственного комитета, прокуратуры, устанавливаются все обстоятельства гибели несовершеннолетней", — сообщает пресс-служба.

В правительстве Саратовской области агентству сообщили, что девочка приехала в Сочи из города Энгельса.

Между тем, о трагической гибели 12-летней участницы первенства России по шахматам, которое проходит в Лоо, сообщила Федерация шахмат России.

"Федерация объявляет о досрочном прекращении детских первенств России по шахматам в Лоо. Соревнование не может быть возобновлено до окончания следствия и выяснения причин случившегося", — говорится в сообщении на сайте.

"ФШР сотрудничает с правоохранительными органами и рассчитывает на тщательное и объективное расследование трагедии", — отмечается в релизе.

Между тем, очевидцы в соцсетях сообщают, что в свободное время девочка с разрешения матери вышла погулять по территории комплекса "Аквалоо". Заметив щенков, она перелезла через забор, чтобы их погладить, и на нее напала их мать-овчарка.