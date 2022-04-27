"Спрос на снаряжение и инвентарь для туристических походов с 1 по 25 апреля вырос на 129% год к году. Число заказов палаток увеличилось на 127%, спальных мешков – на 98%, треккинговых ботинок – на 148%, а специальных гермомешков — на 104%", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что вырос спрос на снаряжение для сплавов по рекам – надувные лодки (плюс 112%) и весла (плюс 621%).

"Еще один популярный вид отдыха россиян – охота и рыбалка, спрос на инвентарь для него с начала апреля вырос на 145%. Больше всего – на удочки (плюс 220%), рыболовные кормушки (плюс 300%), грузила (плюс 237%) и рыболовные костюмы (плюс 237%)", — сообщает компания.

Увеличились в апреле и продажи аксессуаров для автомобилей, необходимых для длительных путешествий – это багажники для крыши и органайзеры для них, видеорегистраторы, автохолодильники, ремонтные комплекты, инструменты, домкраты.