Полеты будут выполняться как в регионы РФ (в какие именно — не уточняется), так и за рубеж. Для этого в Красноярске будет создано подразделение компании, сказано в сообщении.

Рейсы запланированы с 1 июня, они будут выполняться с использованием самолетов SSJ100, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе компании. Расписание в стадии формирования.

"Открытие нового подразделения "России" является последовательным решением в реализации стратегии создания крупного регионального транспортного узла на базе аэропорта Красноярска", — сказано в сообщении. Для нового подразделения компания планирует нанять на первом этапе около 100 специалистов наземных служб и членов кабинных экипажей.

Базовыми аэропортами "России" являются "Пулково" (Санкт-Петербург) и "Шереметьево" (Москва).

С июня 2021 года региональный хаб в Красноярске начал развивать "Аэрофлот", который до этого базировался только в "Шереметьево".