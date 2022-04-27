"Туристический поток в Пятигорск в 2021 году составил 200 тысяч человек — это на 80% больше, чем в 2020 году", — приводятся в сообщении слова главы Пятигорска Дмитрия Ворошилова, выступившего перед Думой города с отчетом о работе администрации в прошлом году.

По его словам, в утвержденной Стратегии развития Пятигорска до 2035 года развитие курорта и туризма определено как "основной драйвер и точка роста".

"Мы продолжаем укреплять статус одного из лидирующих курортов не только Кавказа, но и всей страны в целом. И продолжаем развивать курортную инфраструктуру за счет средств курортного сбора", — отметил глава Пятигорска.

В прошлом году сумма поступлений от курортного сбора составила 46,2 млн рублей. В целом за время работы эксперимента, с 2018 по 2021 год, поступило около 157 млн. рублей.

На эти средства обновляется курортный центр Пятигорска, отреставрированные и благоустроенные городские территории становятся точками притяжения для горожан и туристов, отметил Ворошилов.

Ранее сообщалось, что в санаториях Пятигорска в первом квартале этого года отдохнули 19 тыс. 326 человек, что на 18% больше аналогичного периода прошлого года. Загрузка здравниц курорта на прошлой неделе составляла 82% и ежедневно увеличивалась, приближаясь к максимальному показателю в сто процентов в майские праздники.