Уточняется, что ограничение будет действовать на всей территории рекреационной зоны нацпарка, за исключением чаши Гранитного карьера со стороны Восточного входа и детской площадки кордона Лалетино со стороны Центрального входа.

"Решение об ограничении связано с критической пожароопасной ситуацией на территории национального парка. Подобная мера — месячник тишины — вводится на "Красноярских Столбах" уже третий год подряд и доказало свою эффективность в профилактике лесных пожаров и в благоприятном "пробуждении" животного мира", — говорится в сообщении.

Предварительно, ограничение на посещение будет действовать 20 дней — до 20 мая. Продолжительность запрета будет зависеть от прохождения пика пожарной активности.