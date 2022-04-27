"Новый поезд назначен в рамках организации туристических перевозок, посвященных 80-летию Курской битвы и Прохоровского танкового сражения, а также в целях организации железнодорожного сообщения между областными центрами Центрального Черноземья", — говорится в сообщении.
Перевозки будут осуществляться рельсовым автобусом РА-2. Время в пути составит 4 часа 10 минут.
"Маршрут пройдёт по территориям Белгородской, Курской и Воронежской областей. По территории Белгородской области поезд будет останавливаться на станциях Прохоровка, Ржава, Губкин-пассажирский, Старый Оскол. Еще одна остановка предусмотрена на станции Касторная новая", — уточняется в пресс-релизе.
Торжественный запуск межрегионального поезда состоится 1 мая из Белгорода.
До настоящего времени добраться из Белгорода в Воронеж по железной дороге можно было на транзитном поезде, который следует до Новосибирска.