"Подтверждая приверженность принципам и целям Чикагской конвенции, Федеральное агентство воздушного транспорта заявляет о своей открытости и готовности к вступлению в продуктивный двухсторонний переговорный процесс по устранению сложившейся конфронтации на основе взаимопонимания и уважения прав и обязательств, вытекающих из членства государств в Международной организации гражданской авиации (ИКАО)", — говорится в заявлении ведомства.

В нем Росавиация перечисляет действия "ряда недружественных государств, в том числе США и ЕС", предпринятых ими после начала военной операции России на Украине. Речь идет о закрытии неба для российских перевозчиков, одностороннем расторжении договоров лизинга более 700 самолетов, приостановлении сертификатов их летной годности, внесении авиакомпаний в черный список ЕС и пр.

"Предпринятые в одностороннем порядке действия явились прямым отступлением этих государств от ключевых принципов и базовых основ Чикагской конвенции, заключающихся в обеспечении полного уважения прав всех государств-членов ИКАО и справедливых для каждого из них возможностей использовать авиапредприятия, занятые в международном воздушном сообщении", — заявили в ведомстве.

Большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями — иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. До введения Западом антироссийских санкций почти все эти лайнеры были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах. На конец апреля авиакомпании зарегистрировали в российском реестре 89% всего самолетного парка, сообщал накануне глава Минтранса Виталий Савельев. Это, как считают российские власти, позволяет продолжить эксплуатацию "санкционных" воздушных судов.