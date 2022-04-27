"Все рейсы из/в Узбекистан отменены до 29.10.2022", — говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Согласно материалам сайта, до конца октября отменены рейсы компании в Казахстан — с 11 марта, Азербайджан — с 8 марта, Армению (Ереван/ Гюмри) — с 3 марта.

По данным Минтранса Узбекистана, в зимнем расписании 2021-2022 гг. между городами РФ и республики были утверждены регулярные рейсы пяти российских авиакомпаний — "Аэрофлота", S7, "Уральских авиалиний", Red Wings и Smartavia.

Евросоюз в конце февраля ввел санкции, которые запретили поставки в Россию гражданских самолетов и запчастей. Западных лизингодателей обязали разорвать действующие контракты с российскими авиакомпаниями и отозвать у них уже предоставленные в аренду самолеты.

Росавиация в начале марта рекомендовала авиакомпаниям приостановить полеты за рубеж во избежание арестов самолетов. Рейсы за границу сейчас выполняются в основном на российских Superjet 100.

Парк "Уральских авиалиний" состоит только из европейских Airbus A320.