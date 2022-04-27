Рейсы будут выполняться по вторникам и субботам на самолетах Ан-24.

"Это важное туристическое и паломническое направление на Русском Севере. Прямое авиасообщение значительно упростит путь на острова, чтобы люди смогли побывать в Спасо-Преображенском Соловецком монастыре и увидеть уникальную природу Белого моря", — приводятся в сообщении слова заместителя директора по коммерции АО "ЮТэйр" Олеси Слободы.

Согласно расписанию аэропорта Архангельска, в настоящее время полеты по этому маршруту не выполняются.