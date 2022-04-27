По словам председателя регионального комитета по развитию туризма Ларисы Соломатиной, федеральная мера поддержки поможет запустить новые и расширить существующие некапитальные отели.

"Благодаря системной работе по развитию туризма, регион вошел в число 19 субъектов, в которых появятся новые объекты туристской инфраструктуры (...) В Тульской области планируется создать порядка 250 новых койко-мест, отвечающих современным стандартам гостеприимства", — подчеркнула Соломатина.

Министр отметила, что в ближайшее время в регионе будет объявлен конкурс проектов среди предпринимателей. Основные условия участия в конкурсе: создание не менее 10 модульных объектов на одной территории и софинансирование со стороны предпринимателя не менее 50%.

Модульные гостиницы — это некапитальные, но прочные конструкции из металлокаркаса и дерева, срок эксплуатации которых от 20 до 50 лет.

Их строительство не требует сложной технологической инфраструктуры. При этом сами отели не уступают в сервисе и комфорте современным гостиницам.

Кроме того, они могут располагаться практически на любых площадках: у рек, на берегу озер и в других живописных локациях.

В 2021 году Тульскую область посетили 1 млн 347 тыс. туристов.