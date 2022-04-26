"В этом году фестиваль планируется провести 30 июля и пригласить более 10 тыс. человек. Будут проведены боевые и строевые показательные выступления, конкурсы, мастер-классы, ярмарка, интерактивные площадки, концерт и лазерное шоу", — сообщает пресс-центр Мособлдумы со ссылкой на слова Артамонова.

Он отметил, заявки на участие подали 23 военно-исторических клуба из России, Белоруссии и Словении. Битва при Молодях — военное сражение, произошедшее в 1572 году на территории, входящей в наши дни в границы городского округа Чехов. В битве участвовали русские войска под предводительством князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина и армия крымского хана Девлета I Гирея, несмотря на значительное численное превосходство, крымско-турецкая армия бежала и понесла значительные потери.