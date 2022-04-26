"Москвичам предлагают выбрать отрасли городского хозяйства, о которых они хотели бы узнать больше. В день без турникетов можно будет побывать на экскурсиях по предприятиям победившей в голосовании отрасли", — говорится в сообщении.

Москвичам предлагают выбрать из десяти отраслей, отдать предпочтение можно будет пяти. В числе предложенных направлений — "Электроника и информационные технологии", "Природа, экология, энергоэффективность", "Искусство", "Производство и торговля", "Наука и прикладная наука", "Комфортный город", "Деятельность в области финансов", "Архитектура". "День без турникетов" проходит в Москве с 2012 года. Участники акции могут побывать на экскурсиях в инновационных центрах, мастерских, технопарках, ИТ-компаниях и аэропортах, а также посетить мануфактуры и фермерские хозяйства.