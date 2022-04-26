«Наши ожидания в отношении туризма очень хорошие. Я считаю, что турпоток в Турцию превысит 45 млн туристов, а доходы отрасли составят $35 млрд. Расходы путешественников растут, поскольку они остаются в стране на более длительный срок. Есть даже такие туристы, которые остаются в отеле на 2-3 месяца», — цитирует министра портал TRT Haber.

Небати также напомнил, что с началом туристического сезона у россиян не будет проблем с оплатой услуг и товаров банковскими картами в Турции из-за ограничений VISA и Mastercard.

«В Турции можно пользоваться как карточками платежной системы «Мир», так и оформить местную банковскую карту с системой е-платежей TROY, которой можно осуществлять оплату за рубежом», — пояснил он.

Министр отметил, что сейчас доля предприятий, которые принимают «Мир» составляет 15%, но власти работают над ее увеличением.

Небати добавил, что загрузка отелей Стамбула на майские праздники составит 100%.