Обычно оплата труда бортпроводников в США начинается с момента закрытия дверей воздушного судна. Delta Air станет первой авиакомпанией, принявшей решение начинать оплату с момента посадки и будет покрывать половину почасовой оплаты бортпроводников в этот этап рейса со 2 июня, сообщает CNBC, который получил доступ к письму компании.

Авиаперевозчик также увеличит время посадки для узкофюзеляжных самолетов до 40 минут с 35 минут.

Delta Air приняла эти решения на фоне роста интереса среди стюардов компании к вопросу вступления в профсоюзное движение бортпроводников США (Association of Flight Attendants, AFA). Авиаперевозчик насчитывает более 20 тыс. бортпроводников, которые в 2019 году планировали вступить в AFA, но притормозили процесс из-за начала пандемии коронавируса. По мере восстановления работы авиакомпаний после пандемии это движение вновь начало набирать обороты, отмечает CNBC.

"Так как мы всё ближе к подаче заявления (на вступление бортпроводников Delta Air в профсоюз — ИФ), менеджмент компании начинает нервничать", — говорится в заявлении AFA. Профсоюз является крупнейшим объединением стюардов в Соединенных Штатах. В него ходят бортпроводники из таких авиакомпаний, как United, Spirit, Hawaiian, Alaska и Frontier.

Между тем решение Delta Air об оплате труда с момента посадки стало дополнением к увеличению почасовой оплаты стюардов впервые с 2019 года. В марте авиаперевозчик объявил, что поднимет зарплату бортпроводников на 4%.