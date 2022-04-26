"С выставки "От Дона до Урала. Поле русской истории" в Музее Черномырдина стартует программа "Реверс". Учреждения культуры, которым в свое время помогал Виктор Степанович, в знак благодарности будут представлять на его родине свои проекты", — сказала Котикова.

Экспозиция состоит из четырех разделов и рассказывает о всех музеях и объектах туризма на Куликовом поле, а также о фондовой коллекции и главных темах, вокруг которых строится работа, — Куликовской битве, Дмитрии Донском, противостояния Руси и Орды.

В экспозиции представлены археологические предметы эпохи сражения, реконструкции вооружения и снаряжения русских и ордынских воинов.

Один из залов выставки полностью мультимедийный: видеоинсталляции воспроизводят ход Куликовской битвы, позволяют ощутить себя в центре событий.

"Выставка не только рассказывает о реалиях XIV века. Она дает ответ на вопрос, почему именно Куликовская битва считается ключевым моментом русской истории", — подчеркнула Котикова.

Выставка начнет работу с 27 апреля.

Род Черномырдиных происходит с верховий Дона. Его предки-казаки несли пограничную службу в полку города Данкова Липецкой области. В первой трети XIX века они переселились в село Черный Отрог, где родился будущий премьер и где сейчас расположен его музей.

Государственный военно-исторический и природный музей-заповедник "Куликово поле" расположен в 120 км от Тулы, на месте Куликовской битвы. Включает территории Кимовского и Куркинского районов, ряд музеев в Туле.

Куликовская битва — сражение между объединенным русским войском во главе с московским великим князем Дмитрием Донским и войском беклярбека Золотой Орды Мамая. Состоялась 8 сентября (21 сентября по новому стилю) 1380 года на Куликовом поле к югу от места впадения реки Непрядвы в Дон. Победа русских ратей в Куликовской битве стала шагом к восстановлению единства Руси и будущему свержению золотоордынского ига.