Нетронутый скифский курган — редкость: большинство подкурганных склепов той эпохи грабили и в древности, и в новое время.

"Курган не был потревожен грабителями, и археологи смогли подробно задокументировать археологический памятник и собрать коллекцию погребального инвентаря", — говорится в пресс-релизе.

Крымская новостроечная экспедиция Института археологии РАН завершила спасательные археологические раскопки недалеко от Симферополя, который попал в зону строительства дороги в обход столицы Крыма. Работы проводились по заказу одной из крупных строительных компаний.

Ученые открыли под курганом высотой 2,5 метра и диаметром 50 метров полностью сохранившуюся каменную крепиду — опорную стену, которая окружала склеп каменным кольцом. Она была сложена из мощных каменных блоков разного размера, уложенных по окружности в один и два ряда. В центре кургана находилось основное погребальное сооружение — каменный склеп, датируемый IV в. до н.э. Внутри него под археологи обнаружили коллективное погребение, где в разное время было похоронено шесть человек (при подзахоронении часть погребального инвентаря уносили, а останки тех, кто был похоронен ранее, сдвигались).

"Рядом с одним из черепов были найдены две нашивки с изображениями шагающих грифонов. В южной части склепа археологи расчистили останки еще одного погребенного, возле которого обнаружили золотые серьги и нашивки четырех типов, которыми когда-то была расшита одежда. Кроме того, в склепе были найдены бронзовые наконечники стрел, наконечник с подтоком от железного копья, длина которого была 2,5 метра. Находки позволяют предположить, что склеп был сооружен для семьи знатного скифа", — отмечают ученые.

Антропологическая коллекция передана для исследований, итогом которых станут данные о поле, возрасте погребенных, о степени их родства и состоянии здоровья на момент смерти. Ученые не исключают, что в захоронении могли находиться как родственники, так и люди, выросшие в разных регионах.