«По каким-то направлениям турпоток упал очень сильно, по каким-то падение было не слишком большим. Если брать в целом выездной турпоток на майские, то он сократился в 10 раз по сравнению с 2019 годом», — рассказал генеральный директор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян.

Он отметил, что турпоток из России в европейские страны упал в сотни раз по сравнению с 2019 годом. Количество туристов, планирующих поездку в Турцию, снизилось в 6-7 раз, в ОАЭ – 5-6 раз.

В свою очередь, в «Интуристе» сообщили, что бронирования туров на майские праздники в 2022 году на 54% выше, чем за аналогичный период прошлого года, но в 6,5 раз меньше, чем в 2019 году.

«Основное падение продаж на майские приходится на Турцию: в 2022 году бронирования снизились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2019 года из-за сокращения полетных мощностей. Также практически полностью исчезли страны Европы», — пояснили в компании.

Там добавили, что среди европейских стран российские туристы бронируют только экскурсионные туры в Сербию.

При этом объемы бронирований туров по России выросли в 2,5 раза по сравнению с допандемийным 2019 годом.