"В среднем, на сегодняшний день в гостиницах, гостевых домах и на базах отдыха предварительно было забронировано около 70% мест. При этом в ряде крупных и популярных отелей уровень бронирования достигает 95%", — сказал собеседник агентства.

Меньший уровень бронирования в 50%-60% отмечается в хостелах и небольших гостиницах.

"Ожидается, что на майские праздники курорты Карачаево-Черкесии посетят около 30 тыс. гостей, что примерно на 10-12% превысит показатель аналогичного периода прошлого года", — добавил сотрудник Минтуризма и курортов республики.

Традиционно у гостей республики популярны курорты Домбай, Архыз, Медовые водопады и Тебердинский национальный парк.

В настоящее время на курортах Карачаево-Черкесии функционируют около 240 средств размещения. Номерной фонд — около 12 тыс. мест.

Как сообщалось, только за первый квартал 2022 года курорты Карачаево-Черкесии посетили почти 1 млн туристов.