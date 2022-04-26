"Хотим, чтобы их стало еще больше. Для этого работаем над созданием туристско-рекреационных кластеров. Например, кластер "Воронежский" объединит туристические направления на территориях Рамонского, Новоусманского, Семилукского районов и Воронежа. Сейчас специалисты готовят проект и документы. К июлю официально создадим этот кластер", — написал глава региона.

Он отметил, что также в области активно развивается экологический и сельский туризм.

Всего в Воронежской области 247 особо охраняемых природных территорий, в том числе 4 заповедника, 7 дендрариев, 19 заказников.