«Вследствие решения правительства Российской Федерации объявить сотрудников консульского отдела посольства Королевства Нидерландов «персонами нон грата», министерство иностранных дел Нидерландов, к сожалению, было вынуждено принять решение приостановить с 27 апреля выдачу гражданам Российской Федерации виз на кратковременное пребывание», — говорится в сообщении.

В консульстве отмечают, что исключения будут сделаны для запросов на визы по гуманитарным причинам и временный вид на жительство (MVV), а также для запросов, по которым в рамках двусторонних соглашений достигнута договоренность, что они являются приоритетными.

МИД РФ 19 апреля объявил о высылке 14 сотрудников посольства Нидерландов в Москве и 1 сотрудника Генконсульства в Петербурге. Им было предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель.