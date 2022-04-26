В понедельник в российских СМИ появилась информация о том, что Tantur, принимающая компания крупнейшего европейского туроператора TUI в Турции, потребовала от отелей курортов отменить бронирования российских туристов и даже выселить их. В АТОР отмечают, что никаких подобных требований туроператор своим партнерам не выдвигал.

«Компания Tantur в письме за подписью финансового директора Джеми Озкана сообщает отелям-партнерам, что все операции по совершенным бронированиям трех туроператорских компаний, «владельцем которых является Россия», приостановлены, как и все новые бронирования. Отмечается, что все это касается периода до 31 мая, а о дальнейшем развитии событий Tantur будет информировать отели ежемесячно. Три туроператора, с которыми больше не может работать Tantur – это TT Travel LLC, TT Baltics SIA и Borublita Holdings Limited», — говорится в сообщении.

Как уточняют в ассоциации, TT Travel LLC – это юрлицо российского туроператора FUN&SUN (бывший TUI Россия).

«Однако с недавнего времени компания FUN&SUN прекратила делать брони через Tantur и использует собственную принимающую компанию в Турции. Ее туристы заселяются в отели Турции согласно своим бронированиям без каких-либо проблем, туроператор не аннулирует никакие заявки, программы выполняются по расписанию, никаких угроз для туристов нет», — подчеркнули в АТОР.

В ассоциации также отметили, что TT Baltics SIA – компания из Прибалтики, она отправляла в Турцию на отдых туристов не из России, а из Латвии, Литвы, Эстонии. А Borublita Holdings Limited – тоже не российская компания, она направляла в Турцию туристов из разных стран, в том числе из Белоруссии, Казахстана.

«Вероятно, в TUI Tantur сочли, что у этих компаний есть «санкционные риски» в плане владения ими российскими юрлицами из санкционного списка. Но заморозка бронирований этих туроператоров на россиян никак повлиять не может даже в теории – все это компании и туристы не из России», — подчеркивают в АТОР.

Туроператор TUI Россия до 2021 года был частью европейского туристического холдинга TUI Россия. В 2021 году холдинг продал остававшуюся у него часть акций компании структурам российского миллиардера Алексея Мордашова. В марте 2022 года туроператор объявил о смене торговой марки на FUN&SUN.