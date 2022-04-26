"Около 30 новых аквариумов площадью более 1,1 тыс. куб. м появятся в Музее мирового океана к 2024 году после завершения строительства главного корпуса. На данный момент в полном объеме смонтировано 13 аквариумов: "Река Амур", "Река Нил", "Озеро Малави", "Японское море" и другие", — говорится в сообщении.

К 2024 году там также появятся аквариумы "Озеро Байкал", "Река Амазонка" и "Баренцево море".

Сейчас на объекте проводят гидравлические испытания. Также специалисты монтируют технологическое оборудование системы жизнеобеспечения аквариумов.

Отмечается, что на территории музейного комплекса появятся новые экспозиционные залы, аквариумы, лекционный зал на 140 человек и административный блок музея. Также откроется образовательный центр "ОКЕАНиЯ" ("Морской кванториум") для детей.

Напомним, здание Музея мирового океана общей площадью около 9,9 тыс. кв.м имеет вытянутую с запада на восток композицию. Зона главного входа Музея накрыта стеклянным навесом и стилизована конструкцией "Волна".

Ранее сообщалось, что проект строительства Музея получил диплом I степени в номинации "Лучший реализованный проект объекта культуры" Международного профессионального конкурса НОПРИЗ.

Музей Мирового океана — единственный в стране комплексный морской музей, многофункциональный центр по сохранению и изучению морского наследия. В его состав входят 13 объектов, в том числе флот из пяти кораблей. Коллекция музея насчитывает около 90 тыс. единиц хранения, из которых экспонируется 14 тыс.