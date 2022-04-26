"На данный момент идет процесс регистрации гражданских самолетов в российском реестре. По состоянию на 25 апреля в российском реестре зарегистрировано уже 1140 самолетов. Всего в России эксплуатируется 1288 авиалайнеров", — сказал Савельев в интервью телеканалу "Россия 24".

"В ведомстве гражданской авиации Бермудских островов, где до этого были зарегистрированы многие российские самолеты, всего 11 сотрудников занимались вопросами поддержания летной годности. У нас есть достаточное количество организаций и квалифицированных специалистов, способных поддерживать летную годность всего парка воздушных судов и обеспечивать высокий уровень безопасности полетов", — добавил он.

Большая часть самолетов, используемых российскими авиакомпаниями — иностранного производства, в первую очередь американского Boeing и европейского Airbus. До введения Западом антироссийских санкций почти все эти лайнеры были зарегистрированы за рубежом, в основном на Бермудских островах.

В марте Управление гражданской авиации Бермуд (BCAA) сообщило, что приостановило сертификаты летной годности находящихся в РФ самолетов. После этого правительство РФ распорядилось приостановить действие соглашения с Бермудами по надзору за воздушными судами, которое действовало с 1999 года. Это позволит "создать условия для регистрации гражданских самолетов в госреестре РФ" и "даст возможность Росавиации следить за поддержанием их летной годности вместо иностранных регуляторов", сообщала пресс-служба правительства.